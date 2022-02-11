Дарья Морозова содействует в оформлении пенсий, предоставлении соцработника и оказании гумпомощи

Прежде чем получить повышенную пенсию гражданам порой приходится пройти нелегкий путь. Добиться справедливости могут помочь в Аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР

Многие пенсионеры сталкиваются с трудностями при оформлении пенсионных выплат, а инвалиды жалуются на сложности с получением тех же протезов. При этом пенсионерам, которые не в состоянии обслуживать себя, крайне тяжело найти соцработника. В сложившихся реалиях Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова занимается не только вопросами освобождения пленных, но и гуманитарными.

ГРАЖДАНЕ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ

Показателен случай с дончанином, который безуспешно добивался перерасчета выплат.

- Житель Донецка, служил в Афганистане с 1985 по 1987 годы. Не раз обращался в территориальное управление Пенсионного фонда ДНР по вопросу повышения пенсии, как участнику боевых действий. Но ему было отказано в перерасчете пенсии из-за утери удостоверения участника боевых действий, - рассказывают «КП» в Аппарате Уполномоченного по правам человека (АУПЧ).

Юристы АУПЧ разъяснили, какие дополнительно документы, подтверждающие его доводы, нужно предоставить. В итоге обратившемуся дончанину повысили пенсию. В Пенсионном фонде признали, что он действительно имеет права на льготы для ветеранов войны и участников боевых действий.

Фото: АУПЧ

ЧИНОВНИКИ НА МЕСТАХ НЕ ВСЕГДА МОГУТ НАЙТИ СОЦРАБОТНИКА

По данным АУПЧ, немало вопросов, волнующих пенсионеров Донбасса, касается социального обслуживания на дому. Согласно законодательству, абсолютно каждый нуждающийся в помощи житель Республики, который полностью или частично лишен возможности самостоятельно себя обслуживать, имеет право на предоставление ему соцработника.

Вот недавний пример. К Уполномоченному по правам человека обратилась 76-летняя жительница Тореза, имеющая вторую группу инвалидности. Пенсионерка еле передвигается при помощи ходунков, и только в пределах комнаты. Родственников в ДНР у нее нет.

- Дарья Морозова обратилась в Администрацию города Тореза. Представители органов местного самоуправления тут же назначили этой пенсионерке соцработника, - рассказали в Аппарате Омбудсмена.

А недавно Омбудсмену написал 63-летний житель Республики, который семь месяцев находился в украинском плену. Мужчине требовались локтевые костыли. Куда он только не обращался, все было тщетно. Уполномоченный помогла бывшему пленному при содействии Международного Комитета Красного Креста.

ВАЖНО!

Если вы пострадали от неправомерных действий, не бойтесь отстаивать свои права. В этой связи получить детальную консультацию может каждый, обратившись за разъяснениями в Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР по адресу:

Бульвар Пушкина, дом 34, 5-й этаж, 540 кабинет. Донецк ДНР 283105

Либо по контактному телефону:

+38 (071) 301-73-52 Приемная по общим вопросам; +38 (071) 404-69-29 По вопросам лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта.

Электронная почта: ombudsman_dnr@mail.ru

СПРАВКА «КП»

Морозова Дарья Васильевна вступила в должность Уполномоченного по правам человека в ДНР 20 декабря 2014 года. Ее выбрали на пленарном заседании парламента тайным голосованием. Первое, что начала делать Дарья Васильевна в должности Омбудсмена, - фиксировать преступления ВСУ и украинской стороны против жителей. Когда в Донбассе началась война, Дарье Морозовой было 25 лет. Она никогда не интересовалась политикой, а когда увидела по телевизору, как в Киеве на Майдане забивают беркутовцев, в рядах первых встала на защиту родного края. Летом 2014 года в Шахтерске Дарья Васильевна впервые спасла мирных жителей. Когда за местной школой в 12 часов ночи шел бой, она подогнала автобус и вывезла людей. Будущая Омбудсмен регулярно эвакуировала жителей в Россию под обстрелами и проводила обмены с украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова помогает попавшим в беду в других государствах

На сегодня такое содействие возможно в России и в некоторых странах ближнего зарубежья (подробнее)

Пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина 11 февраля 2022 года: О чем говорил лидер государства

11 февраля 2022 года прошла пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробнее)