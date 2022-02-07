Омбудсмен ДНР Дарья Морозова помогает попавшим в беду в других государствах

Дарья Васильевна помогает попавшим в беду в других государствах. Фото: АУПЧ

Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР (АУПЧ) наладил сотрудничество с Омбудсменами из России и некоторых стран ближнего зарубежья.

- Основная часть вопросов касается оказания содействия столкнувшимся с нарушением прав и свобод или попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории другого государства. Например, речь идет о сотрудничестве в установлении местонахождения человека, восстановлении и получении документов, размещении в социальное учреждение, оказании гуманитарной помощи, - сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

На сегодня взаимодействие налажено с Институтом Уполномоченного по правам человека Российской Федерации и Омбудсменами Московской, Ростовской, Свердловской, Сахалинской, Тамбовской областей, Пермского и Краснодарского края. Также установлена обратная связь с государственными правозащитными органами Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики.

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