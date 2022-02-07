Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 6:10

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова помогает попавшим в беду в других государствах

На сегодня такое содействие возможно в России и в некоторых странах ближнего зарубежья
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дарья Васильевна помогает попавшим в беду в других государствах. Фото: АУПЧ

Дарья Васильевна помогает попавшим в беду в других государствах. Фото: АУПЧ

Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР (АУПЧ) наладил сотрудничество с Омбудсменами из России и некоторых стран ближнего зарубежья.

- Основная часть вопросов касается оказания содействия столкнувшимся с нарушением прав и свобод или попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории другого государства. Например, речь идет о сотрудничестве в установлении местонахождения человека, восстановлении и получении документов, размещении в социальное учреждение, оказании гуманитарной помощи, - сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

На сегодня взаимодействие налажено с Институтом Уполномоченного по правам человека Российской Федерации и Омбудсменами Московской, Ростовской, Свердловской, Сахалинской, Тамбовской областей, Пермского и Краснодарского края. Также установлена обратная связь с государственными правозащитными органами Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили, что оставляют за собой право обратиться за военной помощью к России

Если в Украину продолжатся поставки летального оружия, Республика будет просить поддержки у Москвы (подробнее)

0