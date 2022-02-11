Пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина 11 февраля 2022 года: О чем говорил лидер государства

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы

11 февраля проходит пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации.

Ожидается, что вопросы будут касаться Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики.

На пресс-конференцию Главы ДНР Дениса Пушилина приехали журналисты из Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран.

- Мы рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики, - обратился в начале конференции Денис Владимирович.

Он отметил, что поскольку на пресс-конференции собралось немало зарубежных средств массовой информации, то хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения ДНР.

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ПРЕКРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ

В ходе пресс-конференции Глава ДНР рассказал, что жители ДНР хотят прекращения агрессии со стороны Украины.

- Что такое Донецкая Народная Республика? Я хочу сказать, что в 502 школах Республики обучаются 144 тысячи учеников и работают 15 тысяч учителей. Более 75 тысяч студентов получают знания в 16 вузах и 97 организациях среднего профессионального образования, - говорит Денис Владимирович. - В 97 учреждениях здравоохранения работают около девяти тысяч врачей. Более 30 тысяч человек занято на 19 шахтах. Около 29 тысяч человек работают на 432 предприятиях. Свыше 70 тысяч предпринимателей ведут деятельность в ДНР.

Руководитель государства отметил, что каждый житель Республики занят привычным делом, насколько позволяет война.

- И все мы хотим окончания военной агрессии со стороны Украины, чтобы иметь возможность жить дальше, просто работать, заботиться о своих детях, думать о будущем не под обстрелом, а в режиме обычного человеческого мировосприятия, - подчеркнул Глава ДНР.

ВОЙНА НЕ ЩАДИТ НИКОГО

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции рассказал, что всего с начала конфликта погибли 5041 человек, еще более восьми тысяч человек получили ранения. А свыше 1600 остались инвалидами. Среди погибших 91 ребенок. Пропавших без вести, по состоянию на 4 февраля, в ДНР числится 321 человек. В результате конфликта пострадало около 300 детей, 27 из них стали инвалидами.

- Война не щадит никого, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель Республики отметил, что с 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников.

- В начале апреля 2021 года в результате атаки с беспилотника в поселке Александровское погиб ребенок 2016 года рождения Владислав Шихов. Он просто гулял во дворе собственного частного дома. Он погиб на месте взрыва. Также пострадала его бабушка. От смерти ее спасло то, что она находилась на пороге дома, - сказал Пушилин.

СНАЙПЕРСКИЙ ОГОНЬ

в последнее время киевские силовики активизировали снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников.

- С 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников, - рассказывает руководитель государства. - В начале апреля 2021 года в результате атаки с беспилотника в поселке Александровское погиб ребенок 2016 года рождения Владислав Шихов. Он просто гулял во дворе собственного частного дома. Он погиб на месте взрыва. Также пострадала его бабушка. От смерти ее спасло то, что она находилась на пороге дома.

Денис Пушилин привел примеры атак снайперов и беспилотников ВСУ.

Частой целью вооруженных формирований Украины – донецкий поселок Александровка. В декабре 2021 года житель поселка получил множественные осколочные ранения. В ноябре 2021 года огнем украинского снайпера был ранен 34-летний мирный житель поселка шахты «Трудовская» - он потерял ногу. 1 февраля 2022 года в результате сброшенного с украинского беспилотника взрывного устройства на юге Республики погиб военнослужащий Народной милиции. 6 февраля исполняя свой долг в поселке Верхнеторецкое погиб военнослужащий НМ – по нему прицельный огонь открыл украинский снайпер.

О ВСТРЕЧЕ ПОЛИТСОВЕТНИКОВ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналистки телеканала «Юнион» о том, почему сложилась патовая ситуация на встрече политсоветников стран Нормандского формата, прошедшей в Берлине 10 февраля. И что ожидать от переговоров в Минском формате.

- Мы не испытываем никаких иллюзии по поводу переговоров в Нормандском и Минском форматах. Украина уже 7 лет саботирует Минские соглашения, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что Киев прибегает к различным уловкам лишь бы не выполнять соглашения. Глава ДНР считает, что причина такого поведения в том, что никто из стран Запада не одергивает власти Украины, не заставляет вести конструктивную политику, направленную на решение конфликта.

- Поэтому Киев наглеет и ставит целью военное завоевание Донбасса. Сейчас пружина на линии соприкосновения сжата донельзя, - подчеркнул Пушилин.

О ПРИЗНАНИИ И ОРУЖИИ

На пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке 11 февраля был задан вопрос о рассмотрении Госдумой вопроса о признании Республик Донбасса.

- Некоторые депутаты Госдумы Российской Федерации предложили признать самопровозглашенные Республики Донбасса независимыми государствами. Другие депутаты предложили поставлять Республикам российское оружие. Вы контактируете с Россией по этим вопросам? Насколько вероятно, что эти предложения будут приняты? – процитировал ведущий вопрос ежедневной итальянской газеты «La Repubblica».

- По этим вопросам мы не контактируем. Решение о признании принимать России, этот вопрос непростой. Что касаемо оружия, скажу, что оно не стало бы лишним, с учетом того, сколько оружия сейчас поступает на территорию Украины. Чтобы уровнять ситуацию, это было бы вполне уместно. С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое нам понадобилось бы, со стороны России если такое решение будет принято. Какова вероятность принятия того или иного решения - прогнозов я бы не строил, это зависит от множество факторов.

«МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»

В Донецкой Народной Республике не исключают возможности обращения за военной помощью к России - в случае, если Украина развяжет в Донбассе полномасштабные военные действия. Тем более, что сейчас на этой территории проживают более 700 тысяч граждан, получивших российское гражданство. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на вопрос, поступивший во время сегодняшней пресс-конференции в Донецке от журналиста Великобритании, представляющего «ITV News».

Денис Пушилин признал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалена сейчас до предела, и Украина может в любой момент может пойти в наступление, используя весь арсенал имеющегося у нее оружия против мирных граждан ДНР и ЛНР.

- Мы сделаем все возможное, чтобы защитить своими силами наших граждан. Хватит этих сил или нет - непонятно. В таких ситуациях трудно давать прогнозы, - отметил Глава ДНР.

При этом он не исключает, что в такой ситуации республики могут обратиться за помощью к РФ.

- Но это решение должно быть принято самой Россией. Я бы такого не исключал, по-моему, это очевидно, - сказал он.

О ВЫДАЧЕ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ

В ходе пресс-конференции Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста Associated Press - сколько выдано российских паспортов в ДНР и что дает наличие паспортов жителя Республики.

- В ДНР выдано около 400 тысяч паспортов. Первое, что дает (паспорт РФ) уверенность в завтрашнем дне, - ответил Денис Владимирович.

Руководитель государства добавил, что сейчас уже приняты и продолжают приниматься документы, чтобы у граждан России, проживающих на территории Донбасса были все преференции, которые есть на сайте Госуслуги.

- Это такая цель и задача, которая звучит от руководства России, - сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что паспорт России для жителей Донбасса - это и защита, и в том числе гарантия безопасности.

- Это возвращение прав человека, которые ранее отобрала Украина у наших граждан, которые здесь проживают, - подчеркнул Денис Пушилин.

О СООБЩЕНИЯХ О МИНИРОВАНИИ

Во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин заявил о новых сообщениях о минировании.

- Сегодня поступили сообщения о минировании 5 объектов. Работают специальные службы по проверке, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что против ДНР развернута массированная психологическая кампания. Только 2 февраля телефонные террористы «заминировали» 486 учреждений в 16 населенных пунктах ДНР. В основном это были учебные заведения. Была проведена эвакуация более 75 тысяч человек.

ВАРИАНТ О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ

На сегодняшний день объявлять всеобщую мобилизацию в Донецкой Народной Республике преждевременно. Но при определенных обстоятельствах все же этот вариант нельзя исключать. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас на данном этапе мы рассчитываем в первую очередь на наших военнослужащих, а также на штабы территориальной обороны и экстренные службы, - отметил Денис Владимирович.

По словам Главы, армия Донецкой Народной Республики сейчас по необходимости отражает атаки противника. Не наступает, а защищается.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

АБСУРДА СЛИШКОМ МНОГО

Последствия информационной войны, развязанной Украиной против жителей Донбасса и активно поддерживаемой представителями западных СМИ, несомненно сказывается на жизни республик. Однако жители ДНР и ЛНР уже научились отличать «зерна от плевел». Такое мнение выразил во время пресс-конференции в Донецке Денис Пушилин, отвечая на вопрос журналистки, представляющей канал «Россия 24».

- Это вызывает с одной стороны диссонанс, непонимание, как это может происходить. С другой стороны - вырабатывается некая привычка. Априори становится понятным, почему нельзя этому верить, - отметил он.

П его словам, некоторые сообщения украинских и западаных СМИ настолько абсурдны, что воспринимать их здраво смысла нет.

- Этого абсурда слишком много, - считает Глава ДНР.

ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из Бельгии о том, что жители ДНР устали от войны и хотят хоть в Украину, хоть в Россию лишь бы был мир.

- Действительно, люди очень устали за 8 лет войны. Она длится дольше, чем 2-я мировая, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что с учетом того, что в Донбассе натворили ВСУ, вряд ли найдется много желающих вернуться на Украину. Другое дело Россия. Но в нынешней ситуации это сложно.

- Мы ждем мира. Вы на Западе привыкли к мирной жизни, и наверное, не так ее цените, как мы, - подчеркнул Глава ДНР.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

Донецкая Народная Республика, как никто, привержена к мирному разрешению конфликта. Об этом отвечая на вопрос о готовности Республики атаковать первой ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы, как никто, привержены к мирному разрешению конфликта. Мы, как никто, понимаем, что такое – терять близких. Это больно и страшно. Это то, что разрушает тысячи судеб, - говорит Денис Владимирович. - Ни один вооруженный конфликт не заканчивается обретением только положительных моментов. Мы не собираемся нападать первыми.

Глава Республики подчеркнул, что ДНР не собирается нападать первой.

- Нападать первыми мы не собираемся, но для того, чтобы защитить себя – сделаем все возможное, - отметил Денис Пушилин.

УКРАИНА МОЖЕТ НАПАСТЬ

На пресс-конференции был задан вопрос: есть ли ожидания, что боевые действия начнутся в ближайшие дни, в связи с тем, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.

- Наверное, у президента США, с учетов влияния США на Украину, есть какая-то информация, которая позволяет ему приходить к таким заявлениям и к такой позиции, - отвечает Денис Владимирович. - Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Все для этого у Украины уже готово.

Глава Республики подчеркнул, что та концентрация сил и средств позволяет Украине пойти в наступление в любой момент, как только будет политическое решение.

- Поэтому, в связи с заявлением Байдена, я также не исключаю, что это может произойти в ближайшее время. Я вынужден это констатировать, - отметил Денис Пушилин.

О ДОБРОВОЛЬЦАХ

В 2014 и 2015 годах в ДНР воевали добровольцы из многих стран. И сейчас, если Украина развяжет полноценные боевые действия, в шахтерский край начнут съезжаться неравнодушные люди со всего мира, готовые защитить мирное население. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Очевидно, что русские люди не смогут остаться в стороне, если увидят несправедливость. Уверен, если Украина начнет убивать мирных жителей, в том числе используя поставленное из Запада оружие, то добровольцы сразу же подставят свое плечо, - заявил Денис Владимирович, добавив, что за последний месяц только в его адрес поступили сотни соответствующих заявок.

О МИТИНГАХ ПОД ОФИСОМ ОБСЕ

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, повлияли ли митинги возле офиса миссии ОБСЕ в Донецке на деятельность наблюдателей.

Денис Пушилин напомнил, что митинги осенью были вызваны позицией невмешательства ОБСЕ в вопрос освобождения представителя ЛНР в СЦКК, которого захватили ВСУ. А также двойными стандартами наблюдателей миссии при фиксации обстрелов, мест нахождения техники и вооружении ВСУ и использования беспилотников.

- К сожалению особых сдвигов не произошло. Другое дело, когда наблюдатели обеспокоились своей личной безопасностью, то стали более активно контактировать с МИД и омбудсменом ДНР, - подчеркнул Глава ДНР.

О ЖИТЕЛЯХ СЕРЫХ ЗОН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос, касающийся жителей «серой зоны».

- Вопрос «серой зоны» для нас болезненный, так же, как и прифронтовых населенных пунктов, в которых жизнь тоже сложная, на территории которых опасно жить, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что этой ситуации уделяется внимание, но ввиду безопасности, не всегда есть возможность оказать поддержку даже ту, которая прописана.

- Здесь мы благодарны общественным организациям, которые оказывают поддержку людям, которые там живут. Но, к сожалению, я вынужден признать, что это делается точечно. Это не получается делать системно, что касается «серой зоны». Потому что ситуация сопряжена с безопасностью не только для тех, оказывает эту помощь, а и тех, кому оказывается помощь. Их обвиняют в сотрудничестве с Республикой, в содействии, - говорит руководитель ДНР. - Поэтому это подвешенное состояние все же должно прийти к какому-то логическому завершению. Со стороны государства помощь будет только увеличиваться, но не всегда ее возможно туда доставить.

О ПЕРЕНОСЕ ПЕРЕГОВОРНОЙ ПЛОЩАДКИ

Во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, какова его позиция по поводу переноса переговорной площадки Контактной группы из Минска в Турцию.

- Было бы что переносить, - сказал Денис Пушилин с иронией, учитывая эффективность переговоров.

Глава ДНР подчеркнул, что не рассматривает этот вопрос. Тем более, что сейчас все переговоры проходят в формате видеоконференции, и проблема выбора площадки для этого остро не стоит.

- Но если бы вопрос возник, то я был бы против, - заявил Пушилин.

ЗАКАЗЧИКИ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО ИЗВЕСТНЫ

В Донецке знают, кто является заказчиком убийства первого Главы ДНР Александра Захарченко и легендарных военных командиров Арсена Павлова (Моролы) и Михаида Толстых (Гиви). Эти данные непосредственно подтвердил в сети интернет и экс-глава Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Василий Бурба, который указал на причастность Киева к данным преступлениям. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции, которая проходит сегодня в Донецке.

- Мы знаем, кто являлся заказчиком, исполнителем, кто непосредственно реализовывал и какой функционал был у той или иной группы. До тех, кого возможно было, мы дотянулись, кто был на территории - они задержаны. Те, кто находится на территории Украины, пока вне зоны нашего влияния. В том числе и Бурба. Но это пока что. Следствие продолжается, оперативные мероприятия находятся на этапе реализации, - сказал Денис Пушилин.

О ПОРОШЕНКО

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, готова ли Республика передать Украине материалы народного трибунала о преступлениях бывшего президента Украины Петра Порошенко с учетом того, что в Киеве против него возбуждено уголовное дело.

- Сомневаюсь, что Киев к нам обратится в данной ситуации. Против Порошенко выдвинуты нелепые обвинения. На самом деле это расправа Зеленского с конкурентом, который может снова прийти к власти, - сказал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что для жителей ДНР Порошенко был и остается преступником, который отдавал приказы, в результате выполнения которых пострадали люди. Собрать доказательства этого и было целью народного трибунала. Рано или поздно состоится реальный суд, и экс-президент понесет заслуженное наказание.

ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

Вопрос обмена пленными на сегодняшний день блокируется невыполнением Украиной своих обязательств по прошлому обмену. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Процессуальную очистку Украина не провела, - говорит Денис Владимирович. - Мы со своей стороны все сделали.

Руководитель государства отметил, что по информации переговорщиков от ДНР, для проведения следующего обмена - осталась одна подпись президента Украины Владимира Зеленского, чтобы эта процессуальная очистка была проведена.

- Но он не ставит эту подпись, тем самым блокируя дальнейший обмен, такой нужный и острый на сегодняшний момент, - говорит Пушилин. - Это нынешние шаги Украины. Они не хотят делать ничего. Вот сейчас вопрос обмена решается одной подписью Зеленского.

Пресс-конференция заняла в общей сложности более двух часов.