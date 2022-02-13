Эвакуация сотрудников ОБСЕ из Донбасса оказалась обычной ротацией

ОБСЕ продолжает свою миссию в Донбассе. Фото: СММ

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что на сегодня работа миссии ОБСЕ в Донбассе осуществляется в штатном режиме.

- Миссия отрабатывает свои задачи: следит за ситуацией с безопасностью во время ротации дежурных смен Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъема ЮДВ в Васильевке, запускает свои БПЛА с той же целью, осуществляет иные плановые патрулирования вдоль фронта, - констатировали в СЦКК.

Что касается пересечения КПП, то миссия осуществляет пересечения ежедневно и в обе стороны в рамках плановых ротаций, а также экстренных медэвакуаций. Сегодня не только выехало 6 машин ОБСЕ, но и 3 въехало обратно.

- Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество мониторов из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран, - отметили в СЦКК.

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