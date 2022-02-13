Жители Донбасса: Юлия Чичерина – это голос мира!

Юлия Чичерина выступила в помещении театра-студии «4 этаж», чудом уцелевшем после обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Впервые за годы войны в донецком Дворце молодежи «Юность», поврежденном украинскими снарядами и минами еще летом 2014 года, состоялся творческий вечер. В одном из чудом уцелевших помещений, отапливаемом несколькими калориферами, выступила сама Юлия Чичерина. Дончане удивляются, какая Чичерина хрупкая, тоненькая совсем, а голос такой силы и чистоты! Российская рок-певица и композитор спела песни, музыку к которым она написала на стихи своего друга – военкора Семена Пегова. В Донецке, жители которого каждый день ожидают наступления украинской армии, это стало настоящим событием.

Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЭКСКУРСИЯ ПО УНИКАЛЬНОМУ ДВОРЦУ

Чичерина пунктуальна. Из джипа она вышла с новой собакой – бельгийской овчаркой по кличке Дика. Директор «Юности» Виталий Цавкаев провел для гостьи экскурсию по разрушенному зданию.

На стенах отметины от осколков, даже видно, как они летели дугой. С потолка капает вода. Пол при ходьбе опасно прогибается.

- В крыше было пять зияющих дыр от снарядов. Как смогли, законопатили, - показывает Виталий Муратович.

Юлия Чичерина выступила в помещении театра-студии «4 этаж», чудом уцелевшем после обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возможности донбасской «Юности» уникальны - если поднять пожарный занавес, пространство спортзала и концертного зала становится одним целым, а сцена такой величины, что по ней могут ездить даже машины!

- У нас тоже есть дворец молодежи в Екатеринбурге в самом центре города и вот мне было бы жутко увидеть его в таком состоянии, как донецкая «Юность». Очень верю, что ее восстановят, - сказала Юля.

КОМПОЗИЦИИ О ВОЙНЕ И КОРОНАВИРУСЕ

Творческий вечер Чичериной дончане восприняли на ура. Гостья начала его с композиции «Пересвет», посвященной Герою ДНР Арсену Павлову, известному под позывным «Моторола».

У каждой песни своя история. «Воздушная Гавань» - саундтрек к фильму «Позывной «Донецк» Семена Пегова. Композиция была задумана, как колыбельная матери, у которой два сына. Один воюет с одной стороны, а второй - с другой…

В разрушенной «Юности» теплится жизнь. Сотрудники Дворца во время войны не выехали. Сейчас руководители кружков занимаются с ребятишками в основном на базе школ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Новый мир» про пандемию. Песня создавалась в самый тяжелый для медиков период – в первое «ковидное» лето. «Ярополк» рождалась, когда бывшая собака Юлии Чичериной, ездившая с ней с самого начала войны, болела. Рэкс умер от возраста. Сейчас его дети (кстати, Дика – их мама) служат в Донецке и Луганске. В столице ЛНР его дочка Вазуза даже людей спасла, найдя «закладку» с миной.

НА ПОДХОДЕ НОВАЯ ПЕСНЯ ПРО «СОМАЛИ»

Автограф у Юли берет давняя поклонница таланта исполнительницы, от песен Чичериной у дончанки мурашки по коже Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Добровольческая» посвящена командиру батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву («Мамай»), погибшему на боевом посту. А «Рвать», прозвучавшая на бис, в честь командира «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви». 8 февраля 2017 года была пятая годовщина его трагической гибели.

Чичерина поведала, что сейчас работает над песней про отряд «Сомали».

- В новой композиции будут такие слова: «Гвардейский наш пиратский батальон», - рассказала певица.

А после к зрителям вышел директор «Юности». Он рассказал, они с Юлией Чичериной договорились, что после реконструкции Дворца она будет первой певицей, выступившей на его сцене.

«ЭТО Ж ЧЬЕ-ТО ЦЕЛОЕ ДЕТСТВО»

- Война идет уже восемь лет. Только вдуматься: это ж чье-то целое детство, - говорит «КП» заместитель директора «Юности» Гелена Ефимова. – Юлия Чичерина для нас – голос мира! Мы счастливы, что она во Дворце молодежи провела свой творческий вечер. Это моральная поддержка для наших сотрудников и в целом - донбассовцев, свежий глоток надежды на то, что единственную такого уровня площадку в столице ДНР восстановят.

Рок-певица сфотографировалась с коллективом полуразрушенной «Юности» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Гелена Юрьевна, в «Юность», на сцене которой до войны выступали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Николай Басков, впервые за последние восемь лет пришли зрители.

- Знаете, мы это очень ценим. Ведь, как говорится, пока о нас помнят, мы существуем.

Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой. Дома у рок-певицы тринадцать собак Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Комсомольская правда» сообщала, что в августе 2014 года украинская армия нанесла три артудара по Дворцу молодежи «Юность» в Донецке. Десять прямых попаданий в здание, несколько боеприпасов разорвались на территории. К счастью, никто из сотрудников не пострадал, были в отпуске. Тогда тяжелое ранение получил один из прохожих. Парень нес купленные поблизости цветы своей девушке на День рождения. С минно-взрывной травмой дончанина доставили в Республиканский травматологический центр. Врачам удалось его спасти.

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