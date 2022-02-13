Для реконструкции донецкого Дворца молодежи «Юность» нужен инвестор

В полуразрушенной «Юности» теплится жизнь. Сотрудники Дворца во время войны не выехали. Сейчас руководители кружков занимаются с ребятишками в основном на базе школ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Проект реконструкции донецкого Дворца молодежи «Юность» утвержден. Он обошелся в 18 миллионов рублей, деньги были выделены из резервного фонда Главы ДНР. Об этом «КП» сообщил директор «Юности» Виталий Цавкаев.

- Сейчас мы в поисках финансирования и генерального подрядчика. Думаю, что без помощи России нам не обойтись, - отметил Виталий Муратович.

Виталий Цавкаев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас можно будет отдыхать семьями. Уникальный фонтан сделаем удобным для детей, летом ребятишки смогут бегать по его плитам босиком и плескаться, - рассказал Виталий Цавкаев.

В восстановленной «Юности» зал останется прежним – на 1200 человек. В кружках Дворца молодежи смогут заниматься две с половиной тысячи детей. И это без учета ребятишек, которые будут посещать бассейн. Он хоть и не подходит для соревнований по плаванию, зато для выступления синхронисток – то, что надо.

По оценкам экспертов, «Юность» реально восстановить за полтора-два года.

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