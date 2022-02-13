Юлия Чичерина – «Комсомолке»: Мне каждый день угрожают в соцсетях

Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юлия Чичерина совершает недельные туры по Донбассу с самого начала вооруженного конфликта. Она выступает не только в учреждениях культуры, но даже в госпиталях и на передовой, где сценой ей служит БТР.

«Я НЕСУ РАДОСТЬ»

- Приезжаю в Донбасс, потому что здесь живут русские люди, - говорит «КП» Юля. - Я сама русская, не хочу, чтобы их убивали. И, конечно, я несу людям радость. Даже на передовой, где все ходят суровыми.

- В первый раз вы приехали на Донбасс в декабре 2014 года. Начинали с Луганска. Как за это время поменялись настроения людей?

- В Луганске всегда собирались в атаку. К сожалению, сейчас похожие настроения - и в Донецке. Если, допустим, судить по настроениям в «Сомали», то дух у бойцов крепок, как никогда.

Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Думаете, Украина нападет?

- Это было бы большой глупостью. Надеюсь, что ничего такого не произойдет.

- Что вам дают выступления в Донбассе?

- Это мой долг! По-другому не могу.

КОЛЛЕГИ БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВИЗ

- Что по поводу судьбы Донбасса говорят ваши коллеги-музыканты?

- Они со мной давно не разговаривают. Боятся, что им перестанут выдавать визы (смеется); меня опасаются...

Юлия Чичерина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Юля, вам не угрожают?

- Из соцсетей в мой адрес постоянно сыпятся угрозы. По несколько - каждый день. Таких людей я просто блокирую. Благо, рука у меня уже набита.

- Чтобы спеть с вами на одной сцене, в Донецк приехал арт-директор международного джазового фестиваля «Коктебель Джаз Пати» Сергей Головня.

- Да, он джазовый саксофонист. Сергей Головня мне признался, что родился для того, чтобы сыграть мою песню – «Добровольческая» (улыбается). Такая она классная.

В Донбассе Чичерину любят и всегда ждут. Сейчас у известной певицы гражданство обеих Республик.

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