Юлия Чичерина – «Комсомолке»: Мне каждый день угрожают в соцсетях

Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Юлия Чичерина совершает недельные туры по Донбассу с самого начала вооруженного конфликта. Она выступает не только в учреждениях культуры, но даже в госпиталях и на передовой, где сценой ей служит БТР.
«Я НЕСУ РАДОСТЬ»
- Приезжаю в Донбасс, потому что здесь живут русские люди, - говорит «КП» Юля. - Я сама русская, не хочу, чтобы их убивали. И, конечно, я несу людям радость. Даже на передовой, где все ходят суровыми.
- В первый раз вы приехали на Донбасс в декабре 2014 года. Начинали с Луганска. Как за это время поменялись настроения людей?
- В Луганске всегда собирались в атаку. К сожалению, сейчас похожие настроения - и в Донецке. Если, допустим, судить по настроениям в «Сомали», то дух у бойцов крепок, как никогда.
Чичерина с новой собакой – бельгийской овчаркой Дикой
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Думаете, Украина нападет?
- Это было бы большой глупостью. Надеюсь, что ничего такого не произойдет.
- Что вам дают выступления в Донбассе?
- Это мой долг! По-другому не могу.
КОЛЛЕГИ БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВИЗ
- Что по поводу судьбы Донбасса говорят ваши коллеги-музыканты?
- Они со мной давно не разговаривают. Боятся, что им перестанут выдавать визы (смеется); меня опасаются...
Юлия Чичерина
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Юля, вам не угрожают?
- Из соцсетей в мой адрес постоянно сыпятся угрозы. По несколько - каждый день. Таких людей я просто блокирую. Благо, рука у меня уже набита.
- Чтобы спеть с вами на одной сцене, в Донецк приехал арт-директор международного джазового фестиваля «Коктебель Джаз Пати» Сергей Головня.
- Да, он джазовый саксофонист. Сергей Головня мне признался, что родился для того, чтобы сыграть мою песню – «Добровольческая» (улыбается). Такая она классная.
В Донбассе Чичерину любят и всегда ждут. Сейчас у известной певицы гражданство обеих Республик.
ЧИТАТЕ ТАКЖЕ
Жители Донбасса: Юлия Чичерина – это голос мира!
Российская рок-певица выступила в полуразрушенном обстрелами ВСУ Дворце молодежи «Юность» (подробнее)