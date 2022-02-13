Донецк покинула часть сотрудников мисси ОБСЕ из США и Великобритании

Донецк таки покинула часть сотрудников мисси ОБСЕ из США и Великобритании. Фото: СММ

Часть сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ из США и Великобритании покинули территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей. Количество выезжающих и заезжающих авто постоянно колеблется, что не позволяет говорить о каких-либо тенденциях. Безусловно, нас настораживает такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников, так как это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооруженного конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией, - отметили в СЦКК.

Но при этом даже если все представители этих стран покинут состав донецкого офиса ОБСЕ, то работа Миссии не остановится.

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