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Политика14 февраля 2022 12:26

ВСУ обстреляли Зайцево

Огонь велся из минометов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ обстреляли оселок Зайцево

ВСУ обстреляли оселок Зайцево

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования обстреляли их миномета поселок зайцево, что на севере Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел зафиксирован около 14.30. Было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. ВСУ вели обстрелы на донецком и мариупольском направлениях. Под огонь попали Александровка. Коминтерново и Ленинское.

Тем временем стало известно, что подрывному делу и навыкам осуществления диверсий боевиков украинских националистических организаций обучают специалисты польской частной военной компании.

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Об этом стало известно разведке Республики (подробнее)