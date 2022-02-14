Наемники из Польши обучают украинских боевиков-националистов подрывному делу и диверсиям

Украинских боевиков обучают поляки. Фото: Фейсбук

Подрывному делу и навыкам осуществления диверсий боевиков украинских националистических организаций обучают специалисты польской частной военной компании. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Лагеря подготовки националистов расположены в 13 регионах Украины, в которых проходят подготовку более тысячи человек, - говорит Филипоненко. - Специалисты польской ЧВК European Security Academy обучают их подрывному делу, навыкам осуществления диверсий и акций саботажа.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что на фоне продолжающейся подготовки вооруженных формирований Украины к развязыванию боевых действий - идет активизация деятельности националистических организаций.

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