МИД ДНР по случаю 7-летия Минских соглашений: «Меры, оформленные и согласованные с таким колоссальным трудом, были сорваны Киевом»

С момента подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений прошло уже семь лет. Фото: dnronline.su

У Киева нет даже малейшего стремления к реальному прогрессу на Минской площадке. Особенно стагнационным в этом плане стал 2021 год, когда даже достигнутые ранее точечные договоренности были полностью проигнорированы украинской стороной. Такое мнение выразила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова в седьмую годовщину со дня подписания Комплекса мер.

- Меры, оформленные и согласованные с таким колоссальным трудом, были сорваны Киевом буквально спустя полтора месяца после их подписания. Киев систематически и безосновательно отвергает все наши попытки прийти к конструктиву. Вместо этого, в 2021 году мы увидели целую палитру заявлений и высказываний от представителей Кабинета министров, Верховной Рады, ВСУ и СНБО - и по сути ни одного внятного и серьезного подтверждения готовности сделать хоть что-то для соблюдения режима прекращения огня в реальности, - отметила она.

По словам полпреда, все это происходит на фоне нарастающей эскалации на линии фронта, увеличения числа украинских обстрелов, жертвами которых становятся мирные жители, беспрецедентных провокаций Киева, нацеленных в том числе и на детей.

- Украинские власти предпочитают тратить время на какую угодно деятельность, лишь бы она соответствовала двум критериям: противоречила Минским соглашениям и не была согласована с представителями Донбасса. В Киеве все еще не удосужились составить и выслать даже такую элементарную вещь, как ответную реакцию на наш проект Дорожной карты. А ведь с момента направления нами этого документа прошло уже полтора года - очень красноречивая иллюстрация для тех, кто интересуется, почему же за 7 лет Минского процесса «воз и ныне там», - заявила Наталья Никонорова.

Главным и фундаментальным препятствием для достижения прогресса в переговорах полпред назвала попытки Киева любыми способами уйти от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно этот шаг поможет урегулировать возникший между сторонами конфликт. Но украинские власти не хотят с этим мириться, хотя придется.

Наталья Никонорова заявила, что Киеву придется смириться с необходимостью выстраивать прямой диалог с ДНР и ЛНР. Фото: mid-dnr.su

- Во-первых, такое обязательство содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер, и, во-вторых, потому что вопрос необходимости прямого взаимодействия с нами все чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран-гарантов Минских соглашений, в рамках заседаний СБ ООН, в сюжетах и репортажах глобальных СМИ и на других международных площадках, - подчеркнула глава МИД ДНР.

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