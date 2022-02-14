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Политика14 февраля 2022 7:20

ВСУ обстреляли Александровку, Коминтерново и Ленинское в ДНР

Для обстрелов применялись и 120-миллиметровые минометы
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы

ВСУ продолжают обстрелы

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. ВСУ вели обстрелы на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В зону поражения попали районы поселка Александровка, сел Коминтерново и Ленинское, - говорится в сообщении.

Для обстрелов киевские силовики применяли различное вооружение.

- Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, - сказали в представительстве Республики в СЦКК.

Тем временем некоторые украинские военные активизировали применение беспилотников у линии боевого соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Официальный представитель Народной милиции Республики предположил, что деятельность разведовательного подразделения нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций украинских боевиков и уточнение объектов поражения на переднем крае обороны

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