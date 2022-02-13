Украина стала чаще запускать беспилотники у линии разграничения в Донбассе

Беспилотник-квадрокоптер ВСУ был сбит во время разведки над донецким аэропортом. Фото: архив Народной милиции ДНР

Некоторые украинские военные активизировали применение беспилотников у линии боевого соприкосновения с ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На позициях первого батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения, - рассказал он.

Официальный представитель Народной милиции Республики предположил, что деятельность разведовательного подразделения нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций украинских боевиков и уточнение объектов поражения на переднем крае обороны.

Ранее неоднократно сообщалось, что вооруженные формирования Украины готовятся перейти к активной фазе боевых действий в Донбассе, пытаясь тщательно скрывать стянутые войска и вооружения.

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