В ЛНР прошли учения подразделений противовоздушной обороны

В ЛНР военные поддерживают хорошую военную форму Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике Народная милиция провела занятия подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции провели занятия на одном из полигонов Республики за линией отвода согласно Минским соглашениям. Совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы, артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника, - рассказал Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция Республики провела занятия с инженерно-саперными подразделениями по прохождению минно-взрывных заграждений. Также в Республике прошли занятия мотострелковых подразделений.

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