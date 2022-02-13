В Донбассе командующий ВСУ проверяет готовность десанта к заброске в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командующий операции объединенных сил Александр Павлюк проверяет готовность своих десантников к заброске в тыл ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

По его словам, к боевым действиям в тылу Республики готовят подразделения 79-й бригады ВСУ.

- Для проверки готовности Первого батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в Войтово прибыл командующий «ООС» Павлюк, - рассказал Филипоненко.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины готовятся перейти к активной фазе боевых действий в Донбассе, пытаясь тщательно скрывать стянутые войска и вооружения.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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