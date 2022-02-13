Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 февраля 2022 16:21

В Донбассе командующий ВСУ проверяет готовность десанта к заброске в ЛНР

Об этом стало известно разведке Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Донбассе командующий ВСУ проверяет готовность десанта к заброске в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командующий ВСУ проверяет готовность десанта к заброске в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командующий операции объединенных сил Александр Павлюк проверяет готовность своих десантников к заброске в тыл ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

По его словам, к боевым действиям в тылу Республики готовят подразделения 79-й бригады ВСУ.

- Для проверки готовности Первого батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в Войтово прибыл командующий «ООС» Павлюк, - рассказал Филипоненко.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины готовятся перейти к активной фазе боевых действий в Донбассе, пытаясь тщательно скрывать стянутые войска и вооружения.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецк покинула часть сотрудников мисси ОБСЕ из США и Великобритании

Это сегодня подтвердили в СЦКК (подробнее)