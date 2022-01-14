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Общество14 января 2022 17:12

За год на поддержку семей с детьми в ДНР направили более 4 миллиардов рублей

Более половины всех социальных выплат в Республике предназначаются для этой категории населения
Ирина ДМИТРИЕВА
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Среднемесячное количество получателей этой помощи составило более 82 тысяч человек

Среднемесячное количество получателей этой помощи составило более 82 тысяч человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восемь из четырнадцати видов социальных выплат в Донецкой Народной Республике предназначены для семей с детьми. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики страны.

Уточняется, что государство оказывает жителям помощь в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, на воспитание ребенка до достижения им 3-летнего возраста, одиноким матерям (отцам) и по случаю потери кормильца, многодетным семьям и прочее. Данные выплаты производятся с мая 2015 года. За это время получателям были уже начислены 15 миллиардов рублей, из которых более 4 миллиардов только за прошедший год.

- Среднемесячное количество получателей помощи семьям с детьми в прошлом году составило 82,2 тысячи человек, расходы на выплату таких пособий – 4,2 миллиарда рублей, – рассказали в ведомстве.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе большого интервью рассказал, что с 1 января 2022 года в ДНР пройдет повышение суммы социальных выплат для 14 категорий граждан. От также отметил, что это не окончательный их рост.

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