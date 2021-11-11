Глава ДНР: С 1 января 2022 года повышение соцвыплат планируется 14 категориям граждан

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью рассказал, что с 1 января 2022 года в ДНР пройдет повышение суммы социальных выплат для 14 категорий граждан.

- На территории Республики проживают порядка 650 тысяч пенсионеров. Мы планируем и дальше повышать пенсии. С 2018 года уже было четыре повышения, и сумма выплаты увеличилась на 104 процента, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что это не последнее повышение.

С 1 января 2022 года повышение выплат планируется 14 категориям граждан:

- Единовременное пособие по передаче ребенка в семью;

- Единоразовая помощь при создании приемной семьи;

- Доплата денежного вознаграждения родителям, воспитателям и приемным родителям ребенка-инвалида;

- Лицам, не имеющим права на пенсию;

- По беременности и родам;

- Пособие на ребенка до трех лет (увеличится почти на 30 процентов);

- Государственная помощь для одиноких матерей (увеличится более чем на 120 процентов);

- Для малообеспеченной семьи; доплата на ребенка;

- Будет увеличено пособие тем, кто ухаживает за инвалидами;

- Выплаты на детей-инвалидов;

- Выплаты инвалидам с детства;

- На обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, - рассказал Денис Пушилин.

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