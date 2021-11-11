Глава ДНР: С 1 января 2022 года повышение соцвыплат планируется 14 категориям граждан

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Большого интервью рассказал, что с 1 января 2022 года в ДНР пройдет повышение суммы социальных выплат для 14 категорий граждан.
- На территории Республики проживают порядка 650 тысяч пенсионеров. Мы планируем и дальше повышать пенсии. С 2018 года уже было четыре повышения, и сумма выплаты увеличилась на 104 процента, - сказал Денис Владимирович.
Глава ДНР отметил, что это не последнее повышение.
С 1 января 2022 года повышение выплат планируется 14 категориям граждан:
- Единовременное пособие по передаче ребенка в семью;
- Единоразовая помощь при создании приемной семьи;
- Доплата денежного вознаграждения родителям, воспитателям и приемным родителям ребенка-инвалида;
- Лицам, не имеющим права на пенсию;
- По беременности и родам;
- Пособие на ребенка до трех лет (увеличится почти на 30 процентов);
- Государственная помощь для одиноких матерей (увеличится более чем на 120 процентов);
- Для малообеспеченной семьи; доплата на ребенка;
- Будет увеличено пособие тем, кто ухаживает за инвалидами;
- Выплаты на детей-инвалидов;
- Выплаты инвалидам с детства;
- На обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, - рассказал Денис Пушилин.
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