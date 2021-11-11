Глава ДНР заявил, что школьников могут вернуть на очное обучение раньше

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину во время Большого интервью задали вопрос, касающийся дистанционного обучения, на которое перевели школьников до 29 ноября.

- Как родитель я не являюсь сторонником дистанционного образования. Я знаю как тяжело детям, преподавателям и родителям. Я думаю, что дистанционное обучение в будущем будет, как дополнительное. Во главе угла должно стоять очное обучение, - заявил руководитель Республики.

Денис Владимирович отметил, что детей перевели на дистанционное обучение после того, как дети начали болеть коронавирусом, ковид помолодел, появилось детское отделение.

- Нужно было думать о безопасности и здоровье детей. Сначала мы ввели не дистанционное образования, а каникулы, чтобы преподаватели смогли подготовить программы. Мы оказались готовы к дистанционному обучению. Но оно не заменит очное обучение, по которому соскучились и дети, и родители, и преподаватели.

Также Денис Пушилин заявил, что, возможно, дети сядут за парты раньше, чем предполагалось ранее. Однако так будет при определенных условиях.

- Я скажу аккуратно. Если ситуация будет развиваться так, как развивается в последнюю неделю, возможно мы начнем обучение не 29 ноября, а 22 ноября. Однако решение будет принимать только Штаб на основании рекомендаций Минздрава, - заявил Глава ДНР.

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