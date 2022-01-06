В ДНР и ЛНР начали выплачивать повышенные пенсии

В Республиках Донбасса начали выплачивать пенсии с 20% надбавкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках начали выплачивать пенсии с 20% надбавкой. Об этом сообщили в профильных ведомствах государств.

— Министерство труда и социальной политики ЛНР информирует граждан о начале выплатного периода за январь 2022 года. Напомним, что с января 2022 года размер пенсий увеличен на 20%, — говорится в сообщении.

В ДНР уже произведены начисления гражданам, которые получают пенсию в период с 5 по 8 января. Первые выплаты поступили на карточные счета в третий день нового года. Тем временем в ЛНР выплата проводится через отделения Государственного банка и отделениях почты вплоть 25 числа.

Отметим, что размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января 2022 года составляет 7 885 рублей, а средняя по Республике – 12,5 тысяч рублей. В ДНР минимальная пенсионная выплата составляет теперь 7 884 рубля.

Примечательно, что на Украине такая же выплата установлена уровне 1 934 гривны или 5 271 рубль по актуальному курсу.

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