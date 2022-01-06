В ЛНР установили стоимость проезда в транспорте для студентов

С 10 января в ЛНР повышается стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР установили стоимость проезда в транспорте для учащихся образовательных организациях среднего профессионального образования и студентов вузов. Соответствующее постановление утвердило правительство Республики и уже 10 января оно вступит в законную силу.

— Установить стоимость проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки на городских маршрутах, составляет 15 российских рублей, городском электрическом транспорте составляет 8 российских рублей в период с 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года, — говорится в тексте документа.

Также правительство ЛНР поручило образовательным организациям выдать учащимся и студентам, которые пользуются услугами общественного транспорта, специальные проездные документы.

Напомним, что ранее председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина сообщила о повышении с 10 января стоимости проезда в общественном транспорте до 20 рублей.

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