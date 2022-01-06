Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил провести военные сборы резервистов

Сборы резервистов будут проводиться с 10 по 15 января 2022 года. Фото: НМ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил Народной милиции организовать и провести военные сборы среди жителей Республики, пребывающих в запасе. Соответствующий указ был опубликован 6 января. Согласно документу, сборы будут проводиться в период с 10 по 15 января.

— В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, … постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01 по 15.01 2022 года, — говорится в указе.

Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности должны на этот период, несмотря на сборы, обязаны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам.

Также Глава ЛНР поручил Народной милиции учесть при организации сборов противоэпидемических мер – соблюдение социальной дистанции, обеспечение резервистов средствами защиты органов дыхания и перчаток.

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