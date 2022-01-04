«Украина опять показала свое бесчеловечное лицо»: В ЛНР отреагировали на ограничение Украиной водоснабжения Республики

Украина ограничила водоснабжение Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинское руководство ограничило водоснабжение ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики с Западной фильтровальной станции. В связи с этим член Общественной палаты ЛНР из Кировска Нина Пшеничкина сделала заявление.

- Украина опять показала свое бесчеловечное лицо. И постоянно, как только праздник или какое-то торжественное событие, находятся причины, чтобы отключить нам воду. Но мы - народ стойкий, - заявила она.

Пшеничкина отметила, что из-за таких действий Украины в Кировске каждый хозяин старается запастись водой.

- Начиная с детского сада, заканчивая больницей, во всех учреждениях есть достаточные запасы воды, - сказала член ОП ЛНР.

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