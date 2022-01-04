Жена раненого жителя Александровки Виктория Озолина: Украинские силовики целились в моего мужа, он чудом остался жив

Виктория и Петр Озолины в прифронтовой Александровке недалеко от моста, который украинские боевики держат на прицеле. Фото: Личный архив героев публикации

52-летнего жителя прифронтовой Александровки, что на западе Донецка, Петра Озолина, раненного осколками украинской гранаты 23 декабря прошлого года, перевели из реанимации в общую палату хирургического отделения городской больницы №14 Донецка. Петр Викторович шесть дней находился между жизнью и смертью в коме. Озолину сделали операцию на брюшной полости, а три осколка из головы решили пока не извлекать. Сейчас пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Жалуется на сильную головную боль.

НА КОНТРОЛЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

- Я была не дежурстве в больнице имени Вишневского в Донецке, когда мне позвонили с работы супруга, и сообщили, что с ним произошло несчастье, - рассказывает «КП» супруга раненого Виктория Озолина. - Утром муж опоздал на рейсовый автобус № 99 и пошел на автостанцию «Трудовскую», чтобы вовремя приехать на работу. Он перешел железный мост, соединяющий Александровку и другой прифронтовой поселок Петровского района Донецка - Трудовские, и, немного не дойдя до террикона, оказался под обстрелом. Украинские силовики целились в моего мужа, он чудом остался жив.

Вот как чрезвычайное происшествие вспоминает сам пострадавший:

- Я постоянно терял сознание. Когда приходил в себя, полз. Так добрался до посадки, затем чудом добрел до асфальта. Возле продуктового магазина на улице Виктора Гюго остановил машину. Водитель согласился подвезти на работу. Он «не заметил», что я ранен. Когда, наконец, приехал на 21-ю шахту, коллеги всполошились. Сразу же они меня отвезли в 14-ю больницу.

Врачи нам рассказали, что у Петра Озолина минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, живота и спины. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные стреляли из автоматического станкового гранатомета (АГС), выпустили пять зарядов, а также пускали в ход стрелковое оружие.

По факту ранения мирного жителя Петра Озолина Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело. В совершении террористического акта на территории Республики надзорное ведомство обвиняет командира 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Майстренко и его подчиненных. Следствие продолжается.

КОГДА НИЧЕГО СВЯТОГО

Ранее под обстрел вооруженных формирований Украины попала жена Петра Озолина. Причем аккурат на том же месте, что и ее супруг. Утром 27 ноября 2021 года Виктория Озолина шла на работу, как вдруг услышала «баханье» и специфический шелест. Из этого она сделала вывод, что украинские боевики стреляют сразу из разного оружия. Предположительно, минометов, гранатометов и стрелкового.

- За какое-то мгновенье до разрывов боеприпасов я услышала мужской смех – до украинских позиций рукой подать (местные часто слышат доносящуюся с украинских позиций речь. – Авт.). Не успела добежать десять метров до террикона, как меня контузило и обожгло руку выше кисти, - рассказывает Виктория.

Пострадавшая до сих пор проходит лечение. Она говорит, что район указанного моста местные жители давно окрестили зоной смерти. Многие попадали там под обстрелы вооруженных формирований Украины.

В Александровке линия разграничения сторон проходит по реке Осиновая. На противоположной стороне находится подконтрольная Киеву Марьинка. В ее окрестностях, прямо в балке, где протекает речка, восьмой год и окапались украинские боевики.

Жителям Александровки неведомо, что такое «затишье». ВСУ их обстреливали даже в новогоднюю ночь. Только в прошлом году в поселке один мирный житель погиб, еще восемь были ранены. Такое вот «перемирие».

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