Новый год и Рождество в Донецке 2022: В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии и квесты

В оранжереях сейчас летний зной. Сотрудник орготдела Наталья Ясинская показала цветение бугенвиллеи – удивительной по своей красоте вечнозеленой лианы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПЛОДЫ ПОЕДАЮТ ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Новый год и Рождество в Донецке 2022 не за горами. Донецкий ботанический сад подготовил увлекательные экскурсии для взрослых и детей «Новогодние деревья мира».

- Как встречают Новый Год жители тех континентов, где не растут ели и сосны? Экскурсоводы расскажут интересные истории о растениях, ставших символами Нового Года в разных странах и связанных с ними традициях, - говорит начальник организационного отдела ботанического сада Ирина Бордина.

В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии и квесты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ботаническом саду есть особое цитрусовое дерево, которое на Востоке прямо в горшке ставят на праздничный стол и под бой курантов поедают с него плоды. Подобная традиция есть и в Италии, где под каждый удар курантов съедают одну виноградинку.

В Греции другая традиция – хозяин дома в полночь выходит на улицу с плодом граната. Он бросает его о стену дома и если зерна рассыпятся по всему двору, то год будет благополучным. В Донецком ботаническом саду растет карликовая форма граната (такой можно вырастить на подоконнике), у него зерна такие же крупные, как у граната обыкновенного, правда, их поменьше.

В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии и квесты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бугенвиллея Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Еще в оранжереях есть цветок «рождественская звезда». Это уникальное растение цветет яркими красными цветами, похожими на звезды на верхушке елки.

ЖАРКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Для детей среднего возраста Донецкий ботанический сад предлагает альтернативу традиционным новогодним утренникам - квест «Жаркие новогодние приключения».

- Приглашаем детвору в жаркие тропики узнать, что не только пушистая ель является символом зимних праздников! – рассказывает Ирина Бордина.

В оранжерейном комплексе ребятишкам раздадут задания найти определенные растения - символы года. Они сначала разгадают новогодние и рождественские деревья и кустарники, а затем с помощью подсказок должны будут найти эти символы года. За каждое найденное растение дети получат игрушку. Какая команда соберет больше елочных украшений, та и победит. Победители получат от ботанического сада памятные призы. Специальные дипломы достанутся всем участникам.

В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии и квесты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Экскурсии будут проходить в оранжереях по 9 января (включительно) каждый час с 9.00 до 15.00. Чтобы записать своих детей на квест «Жаркие новогодние приключения», нужно позвонить по номеру телефона: (071) 320-64-94 (в будние дни с 9.00 до 16.00).

Nota bene

31 декабря, 1, 6 и 7 января - Донецкий ботанический сад закрыт для посещения.

C 2 по 5 января и с 8 января - сад работает в привычном режиме с 9.00 до 16.00.

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