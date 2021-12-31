Как в Донецке будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Ради дискотеки у главной елки на площади Ленина организовали дополнительный транспорт Фото: Олег ЗОЛОТО

В праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно работа городского пассажирского транспорта Донецка будет организована в режиме выходного дня, согласно утвержденным расписаниям движения.

31 декабря 2021 года на площади Ленина состоится традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом. По традиции соберутся сотни жителей, чтобы потанцевать и вместе с музыкантами спеть любимые песни.

- Для удобства жителей спальных районов 31 декабря с 21:00 до 23:00 будет организована работа автобусов в режиме маршрутного такси, которые будут осуществлять движение с получасовым интервалом, - рассказали в городской администрации.

Маршруты следующие:

- № 11 «ДС «Центр» – пр. Ильича – ДС «Мкр-н Восточный»;

- № 14 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ул. Щетинина»;

- № 16 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ж/Д вокзал»;

- № 17 «ДС «Ул. Туполева» – ул. Клиническая – Щегловское кладбище»;

- № 19 «ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская»;

- № 20-в «ДС «Центр» – ул. Майская – ДС «Буденновская»;

- № 24-б «ДС «Центр» – пр. Дзержинского – пр. Ильича – ДС «Червоногвардейская»;

- № 25 «ДС «мкр-н Широкий» – Институт хирургии – больница № 18»;

- № 26 «ДС «Ж/Д Вокзал» – ул. Горная – ДС «Центр»;

- № 28 «ДС «Буденновская» – ДС «Крытый рынок»;

- № 37 «ДС «мкр-н Широкий» – ул. Одесская – ул. И. Ткаченко – ДС «Ж/Д вокзал»;

- № 41-б «ДС «Центр» – больница № 25»;

- № 42-а «ГПНБ №1 – ДС «Центр»;

- № 46 «Шахта 12/18 – ул. Б. Магистральная – ул. Горностаевская – пр. Ильича - ДС «Крытый рынок»;

- № 49 «ДС «ул. Б. Магистральная» – пр. П. Коммунаров – ДС «Центр»;

- № 77 «ДС «ул. Пинтера» – мкр-н Мирный – ДС «Крытый рынок»;

- № 121 «Донецк – Макеевка».

В праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно работа городского пассажирского транспорта Донецка будет организована в режиме выходного дня, сообщили в городской администрации.

Будут ходить дежурные троллейбусы и трамваи. С расписанием движения можно ознакомиться на сайте администрации г. Донецка в разделе «Транспортный портал».

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