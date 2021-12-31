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Общество31 декабря 2021 3:40

Донецкий психолог о желаниях, которые загадываем в новогоднюю ночь: Как сделать так, чтобы мечты сбывались

Какие хитрости нужно попробовать
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Загадывать мечты под бой курантов стало традицией

Загадывать мечты под бой курантов стало традицией

Фото: Иван МАКЕЕВ

В череде январских праздников ключевое место занимают наши мечты о том, что бы мы хотели в новом году. Их начинают проговаривать в новогоднюю ночь, оттачивают за Рождественским столом, и «мистически закрепляют» (под старые советские фильмы) на старый Новый год.

Как сделать, чтобы они сбылись? Об этом «Комсомолка» спросила не у волшебного Деда мороза, но человека знающего – кандидата медицинских наук, психолога, психотерапевта Виктора Смирненко.

- Январские праздники – отличный повод дать себе «позитивную накачку» на следующий год, - говорит Виктор Смирненко. - Не бойтесь думать о хорошем, наоборот, лучше не давать пространство плохим мыслям. Будущее неопределенно, особенно в непризнанном государстве, но это не повод впадать в уныние. Меньше алкоголя и больше физической активности – и настроение улучшиться в силу законов психики.

Психолог считает, что поднимая тост за праздничным столом или просто мечтая о том, что может принести новый год, можно реально сделать шаг в нужном направлении.

- Попробуйте одну хитрость - конкретизируйте свои пожелания. Не стать здоровым, а, например, пойти летом в пеший поход по крымским горам. Так вы настраиваете свое подсознание на поиск путей для реализации цели. Главное, верить, что это возможно. С другой стороны, избыточная эмоциональная эйфория – ах в новом году я стану новым человеком – в девяти случаях из десяти ничего, кроме разочарования, не приносит. Реализм (отличать от пессимизма) Новый год не отменяет, - считает Смирненко.

Те из нас, кто воспитан в СССР, услышав такое, могут подумать, а не спугнет ли такой подход удачу? Хоть бери и по дереву стучи.

- Если вы опасайтесь некой беды или неудачного исхода задуманного предприятия, то для вас хорошие новости. Есть проверенный опытом веков и современной наукой принцип: лучше плохой план, чем его отсутствие. Так уж устроена наша психика, что для ее нормального функционирования нужна цель и хоть какое-то видение, что делать для ее достижения. Опять же, планов может быть несколько. Не стоит их превращать в истину в последней инстанции, они - ориентир для выживания. В процессе решения проблемы планы будут меняться, отбрасываться и придумываться новые. Это нормально. Хуже, если вместо хоть плохонького плана в голове будет царить беспомощное отчаяние.

Смирненко настойчиво рекомендует во время торжеств быть в меру ответственным – но позволить себе праздновать, а не думать о проблемах, ценах и будущем.

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