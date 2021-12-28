Кому повысят зарплату в ДНР

С 1 января власти обещают повысить зарплату некоторым категориям бюджетников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января врачи ДНР станут получать на надбавку за особые условия труда, сообщает пресс-служба Минздрава.

На 30% вырастет зарплата семейных врачей, участковых терапевтов и педиатров, медицинских сестер, врачей общей практики, фельдшеров и медсестер фельдшерско-акушерских пунктов. Также надбавка положена медперсоналу бригад экстренной медицинской помощи.

- Новость, конечно, хорошая, - говорит врач-терапевт высшей категории Светлана Романова. – Главное, чтобы «под шумок» другие надбавки не сняли или не лишили права работать на полторы ставки.

Причина данных мер понятна – только за год медиков стало на тысячу человек меньше, чем в прошлом году. Таковы официальные данные Минздрава. А ведь медуниверситет активно готовит студентов, выпуски идут каждый год. Вот и пытаются чиновники повысить престижность профессии, о чем они сами говорят.

С нового года больше станут получать работники культурно-досуговых организаций. Правительство ДНР осчастливило тех, чьи условия труда сочло опасными для здоровья. Например, для библиотекарей опасность заключается в пыли и плесени в хранилищах старых книг, организаторы концертов работают в выходные и праздники и т.п. Также вводится доплата за выслугу лет.

Также с 1 января правительство повысит зарплаты коммунальщикам – в среднем на 24%. Сделано это будет за счет повышения тарифов ЖКХ, которое также запланировано с нового года.

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