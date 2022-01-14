ВСУ обстреляли село Спартак на севере Донецка

Украинские военные стреляли из тяжелого вооружения. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем под минометный огонь ВСУ попало село Спартак, расположенное в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел начался в 12.45 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Пески.

- Применялись миномет калибром 82 миллиметра и гранатомет, - рассказали наблюдатели.

В данный момент информации о пострадавших жителях и новых разрушениях нет.

Напомним, сегодня днем в результате обстрела украинскими силовиками поселка Донецкий погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве отметили, что украинские военные прикрывались мирными жителями, что не позволило военнослужащим Республики открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника.

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