В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР

За прошлые сутки киевские силовики трижды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем в результате обстрела украинскими силовиками поселка Донецкий погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 13.05 с направления населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из 82-миллиметровых минометов, выпустив четыре мины в направлении населенного пункта Донецкий, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - рассказали в представительстве Республики.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об обстреле Донецкого, в результате которого повреждения получили хозпостройка и многоквартирный жилой дом. В оборонном ведомстве отметили, что украинские военные прикрывались мирными жителями, что не позволило военнослужащим Республики открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника.

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