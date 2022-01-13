НМ ЛНР об обстреле Донецкого: Каратели прикрывались мирными жителями, что не позволило нашим военнослужащим вести ответный огонь для подавления огневой активности противника

В результате украинского обстрела пострадал многоквартирный жилой дом. Фото: НМ ЛНР

Украинские вооруженные формирования обстреляли из 120-миллиметровых минометов поселок Донецкий – в результате повреждения получили многоквартирный жилой дом и хозяйственная постройка. Огонь велся с подконтрольного киевским силовикам поселка городского типа Новотошковское. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Стоит отметить, что при проведении огневой провокации украинские боевики в очередной раз использовали присущую им тактику фашистов, - рассказывает Филипоненко. - Целенаправленно ведя обстрел из окрестностей населенного пункта Новотошковское, каратели прикрывались мирными жителями, что не позволило нашим военнослужащим вести ответный огонь для подавления огневой активности противника.

Минометный огонь киевские силовики вели с Новотошковского. Фото: НМ ЛНР

Филипоненко подчеркнул, что армия Украины не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, при этом грубо нарушая Минские соглашения.

- Своей целью каратели выбирают исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, - сказал он.

Также сообщается, что все сведения по факту обстрела населенного пункта с приложением фото- и видеоматериалов подготовлены и переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике.

В результате украинского обстрела пострадал многоквартирный жилой дом. Фото: НМ ЛНР

- А также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении военного преступника – командира 57-й бригады полковника Анатолия Мишанчука, - сказал Иван Филипоненко.

Жительница поселка, заведующая сектором жизнеобеспечения Донецкого Ольга Кобзарь рассказывает, что буквально в пятидесяти метрах от места обстрела, находится единственное детское учреждение – комната школьника «Улыбка».

- Это все так рядом, близко. Здесь могли быть дети. Хорошо, что это произошло ночью, а днем здесь собираются и играют ребята, - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военнослужащие разбили свой новый беспилотник во время запуска: ВСУ готовили провокацию с применением БПЛА для корректировки огня

Причиной этому стала необученность личного состава украинской армии (подробнее)