Украинские военнослужащие разбили свой новый беспилотник во время запуска: ВСУ готовили провокацию с применением БПЛА для корректировки огня

В рядах ВСУ одной из причин порчи и уничтожения дорогостоящего военного имущества остается необученность личного состава подразделений. Фото: Фейсбук

В преддверии переговоров России и Соединенных Штатов Америки, вооруженные формирования Украины готовили провокацию на линии соприкосновения в Донбассе с применением нового беспилотного летательного аппарата для корректировки огня. Однако военнослужащие разбили свой БПЛА еще при запуске. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- 9 января, в передоверии переговоров России и США, в районе села Лопаскино Новоайдарского района боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады планировали провести провокацию с привлечением расчета БПЛА, - рассказывает он. - Для корректировки огня расчет БПЛА решил использовать недавно поставленный в подразделение новый беспилотник. Но из-за ошибки оператора новейший беспилотник был разбит при запуске, и провокация не увенчалась успехом.

Филипоненко отметил, что в рядах ВСУ одной из причин порчи и уничтожения дорогостоящего военного имущества остается необученность личного состава подразделений.

- В ходе разбирательства установлено, что обучение военнослужащих в учебном центре в ноябре 2021 года проходило фиктивно, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - В связи с отсутствием в учебном заведении данного типа БПЛА тренировки расчетов проводились на беспилотнике «Лелека».

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