Вблизи жилого дома в Попасной обнаружена зенитная установка ВСУ

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины разместили вблизи жилого дома в районе подконтрольного Киеву Попасной зенитную установку. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение одной зенитной установки ЗУ-23-2 вблизи жилого района населенного пункта Попасная, - говорится в сообщении.

Размещением вооружения вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса киевские силовики нарушают третий пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в очередной раз блокировали работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. ВСУ глушили беспилотник наблюдателей для сокрытия размещенного вооружения.

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