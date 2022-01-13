Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 января 2022 12:30

Вблизи жилого дома в Попасной обнаружена зенитная установка ВСУ

Украинская армия продолжает нарушать третий пункт Допмер
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса. Фото: Фейсбук

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины разместили вблизи жилого дома в районе подконтрольного Киеву Попасной зенитную установку. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение одной зенитной установки ЗУ-23-2 вблизи жилого района населенного пункта Попасная, - говорится в сообщении.

Размещением вооружения вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса киевские силовики нарушают третий пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в очередной раз блокировали работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. ВСУ глушили беспилотник наблюдателей для сокрытия размещенного вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР

Киевские силовики выпустили по территории Республики 37 боеприпасов (подробнее)