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Политика13 января 2022 8:39

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР

Киевские силовики выпустили по территории Республики 37 боеприпасов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Под обстрел ВСУ попали шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем оказались районы поселка Александровка на донецком направлении, поселков Байрак, шахты 6/7 на горловском направлении, сел Новая Таврия, Коминтерново, Саханка – на мариупольском, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики применяли гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

- Всего было выпущено 37 боеприпасов, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.