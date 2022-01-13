ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Под обстрел ВСУ попали шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем оказались районы поселка Александровка на донецком направлении, поселков Байрак, шахты 6/7 на горловском направлении, сел Новая Таврия, Коминтерново, Саханка – на мариупольском, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики применяли гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

- Всего было выпущено 37 боеприпасов, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.