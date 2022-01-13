Украинская армия препятствовала работе ОБСЕ вблизи Золотого

ВСУ регулярно препятствуют работе ОБСЕ
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Военнослужащие ВСУ блокировали беспилотный летательный аппарат наблюдателей в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что киевские силовики борются с беспилотниками ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данном районе военной техники ВСУ.
Тем временем украинская армия за прошедшие сутки обстрела шесть населенных пунктов ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанной за шпионаж в пользу Украины горловчанке Наталье Шиловой может грозить смертная казнь
С 2014 года она собирала для украинских спецслужб конфиденциальную информацию о защитниках ДНР (подробнее)