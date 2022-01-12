Задержанной за шпионаж в пользу Украины горловчанке Наталье Шиловой может грозить смертная казнь

Учительница физики из Киева Наталья Шило приезжала в Горловку проведать маму. Фото: Фейсбук

В Донецкой Народной Республике по подозрению в шпионской деятельности задержали горловчанку Наталью Шило. Несколько лет женщина передавала на украинскую сторону сведения, в том числе конфиденциального характера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) Республики.

Свою деятельность Наталья Шило начала еще в 2014 году. Все началось с того, что в твиттер-аккаунте «Схiд Горлiвка» она опубликовала фотографии перемещения военной техники и координаты позиций ДНР. Потом собирала данные о военнослужащих Республики и отправляла их на анонимные аккаунты сотрудников СБУ.

В МГБ ДНР отметили, что деятельность шпионки удалось пресечь лишь спустя несколько лет. Женщина находилась на Украине и была задержана во время приезда в Горловку.

В отношении Натальи Шило возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР («Шпионаж»). В случае признания судом вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств в военное время – смертной казни с конфискацией имущества.

Ранее вопрос о Шило подняла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В своем Telegram-канале она сообщила, что это гражданка Украины, некоторое время жила в Харькове, потом перебралась в Киев, где преподавала физику в школе.

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