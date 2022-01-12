Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о задержании сторонников Республики на Украине

Дарья Морозова рассказала о задержании сторонников Республики на Украине. Фото: ДАН

Десять заявлений о задержании на территории Украины сторонников ДНР поступило в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике за 2021 год. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- В 2021 году в мой адрес поступили десять обращений о незаконном удержании граждан в связи с событиями в Донбассе на территории государства Украина, – отметила Дарья Васильевна.

Уполномоченный по правам человека в Республике добавила, что все задержанные – мужчины. Они были взяты под стражу в 2019 и 2020 годах.

По последним данным аппарата Омбудсмена, всего на сегодня украинской стороной удерживается 94 человека, также в списке пропавших без вести числится 321 человек.