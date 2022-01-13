ВСУ обстреляли поселки Донецкий и Молодежное в ЛНР – есть повреждения жилого сектора

ВСУ продолжают бить по жилым домам (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики, обстреляв два поселка – Донецкий и Молодежное. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела Донецкого повреждено остекление жилого дома и повреждена хозяйственная постройка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики вели огонь с применением 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее сообщалось, что украинская армия подвергла обстрелам шесть населенных пунктов ДНР. Киевские силовики выпустили по территории Республики 37 боеприпасов

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