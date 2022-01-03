В администрации Донецка отреагировали на снежный коллапс в городе

На текущий момент задействовано свыше 130 единиц специализированной техники для уборки снега. Фото: мэрия Донецка

Снежный коллапс в Донецке уже привел к приостановке трамвая на одном из пути и гололедице на проезжих частях. Тем временем в администрации заверили, что бросили силы на обеспечение безопасных условий на улицах.

— На текущий момент задействовано свыше 130 единиц специализированной техники. Порядка 1000 работников КП «ДРСУ», управления жилищного хозяйства, КП «Зеленого строительства» совместными усилиями проводят ручную расчистку тротуаров и сложных участков автодорог, — рассказал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в социальных сетях.

Отмечается также, что дополнительно в работе задействованы самосвалы большой вместимости и снегоочистители. Для посыпки дорог и тротуаров использовали 320 тонн противогололедных материалов. В случае необходимости для расчистки трамвайного полотна, как это произошло сегодня, будет задействован снегоочиститель «Снежок».

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