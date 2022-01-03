В Донецке приостановили движение трамвая из-за образования наледи

На трамвайном полотне маршрута №4 образовалась наледь. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

В связи с образованием наледи на трамвайном полотне на участке маршрута трамвая №4 было приостановлено движение. На данный момент там проводятся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил мэр администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В связи с образованием наледи на трамвайном полотне на участке универмаг «Донбасс» - пр. Панфилова в Куйбышевском районе города, временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 4. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Коммунальщикам сейчас довольно непросто убрать все последствия непогоды. Так что на автомобильных дорогах можно заметить снежный накат и гололедицу. При этом, как сообщают в пресс-службе МЧС ДНР, заторов не наблюдается. Вся снегоуборочная техника и люди работают в дежурном режиме.

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