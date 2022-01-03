На дорогах ДНР сохраняется снежный накат и гололедица

В Донецке заторов не наблюдается, на дорогах снежный накат, гололедица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории Донецкой Народной Республики с наступлением календарной зимы практически каждый день выпадает снег. Коммунальщикам сейчас довольно непросто убрать все последствия непогоды. Так что на дорогах по-прежнему можно заметить снежный накат и гололедицу.

—По состоянию на 8 часов утра 3 января на территории Донецкой Народной Республики и в городе Донецке заторов нет, на дорогах снежный накат, гололедица, — отмечают в пресс-службе МЧС ДНР.

На данный момент на автомобильных дорогах в дежурном режиме работают спецтехника и коммунальщики. На дорогах общего пользования 28 единиц техники и 32 человека; на дорогах населенных пунктов работает 33 единицы техники, 33 человека; в дежурном режиме находится 216 единиц техники, 216 человек.

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