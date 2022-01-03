Украина прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Ограничена подача воды в ряде населенных пунктах ЛНР Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Украина приостановила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. Из-за этого в некоторых населенным пунктах или полностью прекратилось водоснабжение, или существенно сократилось. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Лугансквода».

— Украинская сторона с 21:00 2 декабря прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1 200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины. В связи с этим ограничена подача воды в Алчевск – на 30%; Славяносербск, Перевальский район – на 50%; Стаханов, Кировск, Брянку – на 60%; Первомайск – на 100%, — говорится в сообщении.

Восстановить водоснабжение в плановых объемах станет возможно после возобновления подачи с украинской насосной станции.

Отметим, что Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов – ЗФС районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае приостановки поставок со второго забора, дефицит воды в первую очередь ощущают ряд жилых массивов в Луганске.

Читайте также

В Донбассе украинские военные разгромили кафе, где после его закрытия их не обслужили

Так они отреагировали, когда им пригрозили полицией (подробнее)