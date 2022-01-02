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Политика2 января 2022 18:46

В Донбассе украинские военные разгромили кафе, где после его закрытия их не обслужили

Так они отреагировали, когда им пригрозили полицией
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные разгромили кафе, где после его закрытия их не обслужили. Фото: Штаб «ООС»

Украинские военные разгромили кафе, где после его закрытия их не обслужили. Фото: Штаб «ООС»

В подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные разгромили кафе, где их отказались обслужить после закрытия, и избили официанта. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным нашего источника, в Новоайдаре в кафе-баре по улице Криничной отмечена конфликтная ситуация между военнослужащими 57-й бригады и сотрудниками заведения. Боевики требовали от администрации кафе продолжить работу заведения после закрытия, на что был получен отказ и вызван наряд полиции. В ходе конфликта телесные повреждения получил официант и нанесен ущерб заведению на сумму 30 тысяч гривен, - рассказал он.

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