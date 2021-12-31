Дончанка создала уникальную елочную игрушку из донбасского угля

Собиратель елочных украшений и реставратор советских игрушек Анастасия Хаустова несколько месяцев создавала уникальную елочную игрушку для конкурса, который ежегодно организовывает музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж.

Международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» в этом году проводился в пятый раз. За прошедшие четыре года, когда организовывался конкурс, в нем поучаствовало больше 1 500 человек из разных стран мира.

Главное условие конкурса - игрушка должна быть выполнена вручную и соответствовать заданным размерам и теме года. В этом году участникам было предложено рассказать о культуре своих регионов или мире этнических ценностей через образы, которые отражаются в елочной игрушке. Тема года - «Мосты культуры». По традиции лучшие игрушки украсили главные новогодние живые ели одного из самых известных музеев мира.

К сожалению, дончанке не удалось завоевать призовое место, но работа девушки вызвала небывалый интерес у самих дончан. Именно поэтому «Комсомолка» решила разузнать подробности создания игрушки и рассказать об этом читателям.

Дончанка создала уникальную елочную игрушку из донбасского угля

- Как пришла идея создать елочную игрушку из угля?

- Наш регион неразрывно связан с угольной промышленностью. Практически в каждой семье, и моя не исключение, есть шахтеры. Я считаю, что ни один орнамент, пусть самый красивый и оригинальный, не сможет повторить тот невероятный узор подземных ходов, которыми изрыт наш край. Есть еще один узор – узор бескрайних степей, которые некогда вытаптывали резвые и спесивые кони другого народа - скифов. Я объединила эти две линии.

На черном золоте, которым так богат Донбасс, я поместила изображение изделия уже из настоящего золота - скифскую пектораль. Черный уголь и огненное золото, кажется мне неразделимыми, ведь неимоверная красота пекторали, которая олицетворяет вершину творческой мысли, воплощенной в жизнь, невозможна без некрасивой, грязной и порой рабской работы, вершиной которой является всего на всего уголь - некрасивый, безликий, но приносящий прогресс и жизнь.

Анастасия занимается оформлением игрушек уже несколько лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Из чего, кроме угля, выполнен шар? Долго пришлось потрудиться над шаром?

- Основа - пенопластовый шар, покрыт углем. Саму пектораль я изобразила из полимерной глины и жгута. Делала долго, всю осень. Сама пектораль маленькая, поэтому лепка людей и животных, а тем более горгулий, заняла очень много сил.

Кстати, игрушки, которые отправляются для участия в конкурсе в Эрмитаж, по правилам, не возвращаются обратно к своим создателям. Быть может, когда-то игрушка, покрытая углем, все же займет место на одной из живых елей Эрмитажа... Так или иначе, интересна ее судьба.

Дончанка создала уникальную елочную игрушку из донбасского угля

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