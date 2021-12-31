В ДНР увеличат страховые выплаты пострадавшим на производстве

Выплаты поднимут на коэффициент 1,20 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала нового года в Донецкой Народной Республике увеличат размер ежемесячных страховых выплат гражданам, пострадавшим на производстве. В среднем они вырастут до 12 500 рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной политики страны Лариса Толстыкина.

По словам чиновницы, размер ежемесячных страховых выплат возрастет на коэффициент 1,20.

- Средний размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей с 1 января 2022 года составит 12,5 тысяч рублей, на сегодняшний день он составляет 10 400 рублей, - пояснила министр во время брифинга в Донецком агентстве новостей.

Лариса Толстыкина также уточнила, что за последних три года размер страховых выплат вырос уже более чем в 3,5 раза.

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши граждане чувствовали защиту государства и были уверены в социальной защищенности, - подчеркнула руководитель министерства.

Напомним, с января в Республике увеличат и размер пенсий - на 20 процентов. Размер минимальной пенсионной выплаты теперь составит 7884 рубля. Кроме того, возрастут размеры ряда социальных пособий, о чем говорилось ранее.

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