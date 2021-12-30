С 10 января в ЛНР увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

При этом тарифы на перевозку пригородных, международных и внутрирайонных маршрутах остается прежним Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике с 10 января увеличивается стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей. Об этом сообщила председатель государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.

— Единый тариф в размере 20 российских рублей был сформирован комитетом на основании расчетов затрат восьми базовых перевозчиков, работающих на городских маршрутах в различных городах нашей Республики, и с учетом утвержденных Министерством инфраструктуры и транспорта ЛНР показателей деятельности транспортной работы перевозчиков на 2022 год, — рассказала Духина.

Тарифы на перевозку пригородных, международных и внутрирайонных маршрутах пока остаются неизменными. Тоже самое касается стоимости проезда на электрическом транспорте. После 10 января тариф не меняется, остается на действующем уровне – 10 рублей. Тариф на перевозку багажа равен стоимости перевозки одного пассажира.

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