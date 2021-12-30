Донецк хотят озеленить тополями-гибридами без пуха

Тополи особенно распространены в промышленном Донбассе Фото: Алина Ефименко

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики предложил ботаническому саду Донецка коллекцию тополей-гибридов. Их особенность заключается в том, что во время цветения они не будут выделять специфический пух.

— В этом году мы заключили договор о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательским институтом лесной генетики, селекции и биотехнологии, он находится в Воронеже. Нам передали коллекцию тополей. Мы когда говорим о тополях, у нас единственная ассоциация, что летом они начинают «пушить» и мучают нас всех. Коллекцию, которую мы сейчас получили, это клоны тополей, которые не «пушат», — рассказала директор Донецкого ботанического сада Светлана Приходько.

Тополи особенно распространены в Донбассе, поскольку те сдерживают пыль, поглощают углекислый газ и способствуют выработке кислорода, что очень важно для промышленного региона. Кроме того, это быстрорастущие деревья, их удобно использовать в «зеленом строительстве».

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