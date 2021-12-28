С января пенсии в ДНР вырастут на 20 процентов

С 1 января увеличатся также размеры социальных пособий Фото: Артем КИЛЬКИН

Размер пенсий в Донецкой Народной Республике увеличат на 20 процентов. Соответствующий указ под №416 подписал руководитель государства Денис Пушилин.

- Постановляю увеличить с 1 января 2022 года на 20 процентов размеры пенсионных выплат, - сказано в документе.

Указ также определяет, что с начала следующего года минимальная пенсионная выплата (с учетом надбавок, повышений и иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии людям, которые имеют статус «Почетный донор Донецкой Народной Республики»), в том числе при потере кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, составит 7884,86 рублей.

Кроме того, Глава ДНР принял указ №414, согласному которому с 1 января 2022 года увеличатся размеры ряда социальных пособий, о чем говорилось ранее.

Оба указа были подписаны сегодня и обретут законную силу с нового года.

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