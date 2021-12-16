Коронавирус в ДНР выявили еще у 393 жителей

За все время коронавирус победили 103 314 жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 393 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 15 декабря проведено 1098 исследований, из них выявлено 242 случая заболевания и у 151 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 115 615 жителей. Из этого числа 103 314 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 8841 летальный случай.

Лечение от ковида продолжают 3460 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 42 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 36 человек, не перенесли болезнь два человека.

Напомним, в Донецке проводят донорскую акцию в поддержку онкобольных детей. Благотворительный фонд «Время Добрых» призывает жителей Республики прийти на помощь детям, которым нужна кровь

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