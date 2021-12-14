Директор «Феникса» рассказал, почему в ДНР проблемы со связью

Многие пользователи отмечают сбои в работе мобильной сети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В последнее время жители Донецкой Народной Республики жалуются на проблемы со связью. Порой с мобильного оператора «Феникс» трудно совершить звонок с первого раза. Директор государственного унитарного предприятия «Республиканский оператор связи» Николай Хардиков рассказал, почему так происходит.

- Хотелось бы извиниться за неприятные сюрпризы, которые возникли осенью этого года. Мы рассчитывали на другое, но что-то пошло не так, - заявил он на брифинге во вторник, 14 декабря.

Хардиков отметил, что количество людей, подключенных к сети «Феникс», непрерывно росло. С 2020 года началась проработка увеличения мощностей предприятием.

- Уже сейчас сеть начинает работать лучше. Титанический труд, который выполняет технический персонал, не виден, но он есть. Мы выполняем строительство новых объектов базовых станций в отдаленных районах, сельский местности. В ближайших планах компании наладить связь 4G. Улучшится и голосовая связь, - пообещал Николай Николаевич.

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