Проблемы с мобильной связью в ДНР пообещали решить в начале следующего года

Многие пользователи отмечают сбои в работе сети оператора «Феникс» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В следующем году в Донецкой Народной Республике хотят построить и обновить несколько десятков базовых станций мобильной связи. Этим займется единственный оператор страны - «Феникс». Такую информацию обнародовал директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Министерства связи ДНР Владислав Сугак.

- Предприятие имеет текущие планы по модернизации и развитию сети: на следующий год запланировано строительство нескольких десятков новых базовых станций и модернизация существующих, - рассказал он.

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По словам Сугака, сейчас «Феникс» работает над устранением имеющихся проблем со связью. В последнее время пользователи часто жаловались на сбои в сети - мобильная связь периодически отсутствует по всей территории Республики, отмечается снижение скорости мобильного интернета и т.д. Оператор старается эти неполадки устранить.

- Проблемы со связью наблюдаются из-за увеличения нагрузки на сеть, с увеличением абонентской базы. Также это ощущается, когда люди уходят на карантин - увеличивается количество разговоров, активных пользователей мобильного интернета, - пояснил Владислав Сугак.

Он отметил, что специалисты занимаются решением проблемы. Для этого им необходимо отремонтировать уже имеющееся оборудование и докупить новое, чтобы нарастить мощность сети.

- Мы планируем решить эту проблему в начале следующего года, - пообещал представитель ведомства.

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